Laptops do futuro terão múltiplos sistemas operacionais

Cansado do Windows? Pois a próxima geração de laptops pode fazer com que você altere o sistema operacional para assistir a filmes, navegar na internet ou ler e-mails. Veja também: Link - Windows Vista? Ainda não, obrigado Dell quer PCs que rodem Linux e Windows ao mesmo tempo A empresa Phoenix Technologies anunciou nesta semana que vai oferecer a fabricantes de notebooks uma ferramenta chamada HyperSpace. De acordo com o CEO da Phoenix, Woody Hobbs, a primeira aplicação prática do sistema será executar DVDs fora do Windows. Usuários poderão "logar" em poucos segundos no sistema de DVD, sem esperar a inicialização demorada do Windows, ou simplesmente "pular" do Windows para o DVD. Se o sistema operacional da Microsoft estiver em execução simultânea, pode ser colocado em modo de espera, para prolongar a duração da bateria. Laptops com players de mídia separados do Windowns já existem, mas não é possível carregar tudo ao mesmo tempo. Ou roda o Windows ou o sistema de mídia. Computadores portáteis com o HyperSpace instalados teriam ainda um botão separado que rapidamente tira o usuário do Windows. De acordo com Hobbs, numa segunda fase de desenvolvimento, o HyperSpace terá interfaces diferentes para navegadores de internet, programas leitores de e-mail e de conversa simultânea, como o Skype. Programas de antivírus também poderiam ser executados fora do Windows, o que melhoraria a segurança, diz Hobbs.