Laptops passarão os computadores de mesa até o ano 2011 Os laptops estão conquistando cada vez mais participação no mercado mundial de Pcs e, mantidas as tendências atuais, deverão iniciar a próxima década como a plataforma dominante entre os computadores pessoais. Por trás deste processo de transição, de substituição dos micros de mesa por portáteis, está a queda nos preços na comparação entre micros de configuração equivalente (diferença que já foi de 5 para 1 no caso brasileiro e que hoje é de menos de 2 para 1), e a comodidade do uso móvel dos micros, graças ao barateamento dos ambientes sem fio. A empresa de pesquisas IDC, por exemplo, indica que os micros de mesa (desktops) ainda crescerão, mas numa velocidade menor que os laptops. O mercado de portáteis deverá crescer a uma taxa anual de 16,1% até 2011, comparado com apenas 3,8% para desktops. O mesmo estudo indica que o mundo consumiu 82 milhões de laptops em 2006 contra 140 milhões de desktops. Na comparação com 2005, laptops cresceram 26,3% contra menos de 2% nos micros de mesa. Em outro estudo, da empresa de pesquisas Current Analysis, 2005 foi o primeiro ano em que os laptops superaram a venda de micros de mesa no mercado norte-americano. No Brasil, a penetração dos laptops ainda é baixa, embora o crescimento deste mercado apresente bons indicadores. Segundo estudo divulgado pela empresa de pesquisas IT Data no final do ano passado, o mercado de laptops saltou de 313 mil micros em 2005 para mais de 650 mil no ano passado. Mais que o dobro, mas ainda uma fração mínima frente aos 7 milhões de micros vendidos no País em 2006. Mas segundo projeções da fabricante de processadores Intel, o mercado pode ter números ainda maiores em portáteis, finalizando o ano de 2007 com um milhão de notebooks vendidos frente a 9 milhões de Pcs.