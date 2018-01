'Lar do futuro' se decora sozinho nos EUA

A gigante da informática americana Microsoft construiu uma casa com tecnologias inovadoras que podem um dia estar presentes nas residências.

Desde 1994, o "Lar do Futuro" é constantemente atualizado com as últimas inovações.

O Lar do Futuro apresenta inovações tecnológicas desde 94

Entre as atuais estão molduras digitais que selecionam fotos automaticamente de acordo com os objetos ao seu redor.

Há uma mesa de jantar interativa que, ao comando de voz, usando câmaras e projetores, é capaz de se decorar para uma festa de aniversário infantil.

Também é possível testar na casa um sistema que permite ao usuário ver um outro ambiente com uma câmera de vídeo como se a pessoa estivesse lá. A tecnologia mostra ao usuário o ambiente conforme ele se mexe para olhar.