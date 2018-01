Laranja tem alta de preços na fábrica A alta dos preços da laranja posta no portão das fábricas (mercado spot, sem contrato) impulsionou as cotações da fruta no mercado in natura na semana passada, segundo pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq/USP). Na média parcial de segunda a quinta-feira da semana passada, a laranja pêra foi comercializada a R$ 10,96 a caixa de 40,8 kg, na árvore, e teve valorização de 1,7% sobre a anterior. No mercado spot para indústria, o preço subiu 6,7% e a média parcial ficou em R$ 10,56. A média dos preços da laranja pêra no mercado in natura neste mês, até o dia 12, ficou em R$ 10,13 e aumentou 7,1% em relação a julho do ano passado. Já no mercado spot da indústria, os valores estão apenas 0,79% maiores, a R$ 10,14/caixa de 40,8 kg, na média deste mês. PRECOCES As variedades precoces, como a lima e a hamlin, têm registrado altas ainda mais expressivas nas vendas para indústria. A justificativa seria que essas frutas estão com maior quantidade de suco que a pêra, cuja oferta está aumentando aos poucos.