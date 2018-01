Las Vegas abre maior feira de tecnologia do mundo

A maior feira de tecnologia do mundo abre suas portas ao público nesta segunda-feira, em Las Vegas, esperando atrair mais de 140 mil pessoas interessadas em conhecer as novidades do setor. A feira Consumer Electronics Show traz em exposição o que há de mais moderno em invenções e em equipamentos eletrônicos. Mais de 20 mil novos aparelhos e tecnologias de 2,7 mil empresas estão expostas. A BBC selecionou algumas das novidades apresentadas na feira e que poderão em breve se popularizar. Os brinquedos de criança apresentaram tecnologia mais avançada na edição deste ano do evento. A Woowee, a companhia por trás do robô Robosapien, sucesso de vendas nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, lançou uma série de novos robôs com alta tecnologia. O robô Rovio, criado pela empresa, é equipado com controle sem fio e tem uma webcam multidirecional que pode ser controlada remotamente usando qualquer ponto com acesso à internet, como o telefone celular, o computador ou consoles de games. Além disso, o robô sob rodas também traz um sistema de GPS, que permite que o brinquedo se localize e se movimente sozinho. A companhia lançou ainda uma nova versão do Robosapien. Outro robô em exposição na feira é o Tribot, uma máquina sob rodas controlada por um sensor e que é capaz de contar piadas, ler histórias e participar de jogos. Os lançamentos da empresa também incluem máquinas que abandonaram as aparências duras e frias, normalmente associadas aos robôs, em favor de peles e expressões engraçadinhas. Batizadas de Woowee Alive, os animais engraçadinhos, que incluem pandas, ursos polares e tigres, têm faces animadas e ruídos artificiais ativados por sensores de toque e movimento. A versão do leão, por exemplo, traz ainda comportamentos que imitam a vida real - quando deixado sozinho por cinco minutos, ele ronrona e se acomoda para dormir. Tomado pelo pescoço ou pela nuca, suas pernas ficam moles. Outra novidade nos brinquedos de alta tecnologia é um robô voador equipado com sensores infravermelhos. A feira ainda traz uma novidade que pode mudar a realidade de milhões de pessoas que não podem ouvir rádio por terem problemas de audição. Uma parceria entre a empresa de tecnologia Harris Corporation, da Universidade Towson, de Maryland, e de uma rádio pública americana, está desenvolvendo um sistema de rádio para surdos. O equipamento transcreve automaticamente para texto as vozes no rádio. No momento, a conversão do texto ainda é feita por digitação manual, mas pode no futuro vir a ser feita automaticamente. A informação é então transmitida junto com o som e apresentada em uma tela no aparelho de rádio. O consórcio fará cinco transmissões ao vivo durante a feira em Las Vegas usando um protótipo do rádio com uma tela grande o suficiente para receber grandes quantidades de texto. Eles esperam que os primeiros rádios comerciais estejam disponíveis já no final deste ano. O número de fios que saem de trás da TV foram reduzidos para apenas um. A Westinghouse, fabricante de televisores com telas de cristal líquido, em parceria com a empresa de comunicação Pulse-Link, expõem na feira o que eles dizem ser a "primeira TV de alta definição integrada do mundo". O aparelho de 47 polegadas parece como qualquer um, mas tem um receptor embutido que recebe o sinal de um transmissor conectado a um tocador de DVD de alta definição. A empresa argumenta que a conexão segura é capaz de transmitir uma grande gama de formatos de alta definição, incluindo o formato de TV de alta resolução disponível hoje, conhecido como 1080p. Os primeiros aparelhos têm como público alvo as empresas, mas a tecnologia deve em breve chegar às residências, quando os aparelhos se baratearem. O telefone celular mudou a maneira como as pessoas se comunicam, mas um consórcio de pesquisadores e companhias japoneses estão apostando em um aparelho que pode fazer ainda mais. O consórcio P2P Universal Computing desenvolveu uma série de padrões de comunicação que permite que os usuários controlem remotamente seus aparelhos domésticos através do celular. Na feira em Las Vegas, o consórcio exibiu um aplicativo que, com um iPhone, permitia ao usuário controlar um apartamento em Tóquio. O usuário pode ligar e desligar luzes, controlar o ar-condicionado e até mesmo ligar a máquina de lavar. A tecnologia já está disponível no Japão, onde os clientes da rede NTT DoCoMo podem manter um olho em suas casas de qualquer lugar que estejam. A tecnologia também permite a ativação de utilitários para pacientes presos à cama e o monitoramento cardíaco de pacientes por médicos à distância. O grupo pretende lançar neste ano um programa que permite a qualquer um construir aplicativos usando os padrões de comunicação. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.