Lasagne alla bolognese

Anna Angotti & Demian Takahashi: O ravióli de burrata deliciosamente gordo do Due Cuochi nos abalou. Depois veio a fantástica harmonia de sabores da pasta con le sarde, do Tappo. E ainda tinha o ravióli de pato do Fasano, que quase provocou divórcio no Bicho: saboroso para o Demian, horroroso para a Anna. Entre tantos peso-pesados, quem apostaria na lasanha à bolonhesa desse peso-pena, o Aguzzo? Fomos nocauteados pela massa leve, finíssima, com ótimo gratinado e equilíbrio perfeito dos ingredientes. Tudo perfumado com folhas de manjericão fresquinhas, que pareciam ter sido calculadamente distribuídas para marcar presença em cada garfada. Era a prova de que massa não precisa ser intensa para ser campeã. Blog Alho, Passas e Maçãs: O prato decepcionou logo que chegou à mesa: mal montado e encharcado, com as lâminas de massa mal empilhadas. Em bom português, estava feio. O molho foi culpado por outros dois problemas sérios: seu excesso mantinha alta demais a temperatura do prato, fazendo com que a massa rapidamente ficasse muito amolecida, bem além do ponto. E ainda complicava o sabor: excessivamente ácido, encobria carne, creme e massa. Braulio Pasmanik: A categoria massa, diferentemente de outras categorias, tem sérios concorrentes e este é um deles. Ao contrário das lasanhas de cantina, pesadas, com excessos de molho e queijo, esta é leve ,quase delicada. O Aguzzo prima pelo bom preparo e boas receitas. No entanto a velha lasanha não supera em minha opinião, a inovação do prato vencedor da categoria. Jacques Trefois: O dia em que fui experimentar essa lasanha do Aguzzo, o restaurante estava cheio. Esse é um prato corretamente rústico e tremendamente gostoso. Foi servido bem quente como deve ser. Gostei. Janaina Fidalgo: Ou como transformar um prato geralmente pesado num leve, delicado. Tudo bem... A acidez do tomate ajuda um bocado! Luiz Américo Camargo: Na escala das lasanhas paulistanas, digamos, esta do Aguzzo faz muito bonito. No confronto das massas do Prêmio, ela também vai bem. Em vez de peso, é o frescor que dá o tom: molho equilibrado, massa leve, montagem competente. Um prato saboroso. Luiz Horta: Grande surpresa. Tudo para dar errado, restaurante vazio, fim de noite de feriado, mas a lasanha era leve, equilibrada, deliciosa sem nada se destacando sobre os outros elementos. Até a carne da bolonhesa era bem feita e boa, sutil. Tudo montado com cuidado e perfeccionismo. Ia dar umas garfadas para provar, comi até o final do prato com gosto e pedi sobremesa. Bom restaurante subvalorizado. Não fosse o ravióli do Pomodori teria levado meu voto. Neide Rigo: Massa cozida no ponto certo, com recheio bem distribuído e porção de bom tamanho. O molho de tomate que rodeava a lasanha parecia estar fora do lugar e estava mais ácido do que gostaria, mas bem temperado, com sal equilibrado e bem quente. Patrícia Ferraz: Surpreendentemente leve, com a massa feita na casa, molho de tomate fresco e sutil, mussarela e bolonhesa. Azeitonas pretas em pedaços bem miúdos e folhas de manjericão fresco dão graça ao prato. Roberto Smeraldi: Se a chamassem de lasanha à la Pinheiros, tudo bem, e poderia ser até gostosa. Mas o termo "à bolonhesa" é um devaneio. Imaginem que traz queijo fundido em cima (tipo ussarela) e ainda um inexplicável molho de tomate em volta. Silvio Giannini: Produzida a partir de massa fresquíssima, de fabricação própria, esta lasagna está entre as melhores servidas na cidade. Não é para menos. Mozzarela de búfala 100% tomam parte do cremoso conjunto, entremeado de molho tipo bechamel, coberto por um delicioso molho de carne à moda bolognesa, feito a partir de tomates com pouquíssima acidez. O resultado é devastador aos sentidos. Uma maravilha a ser repetida. Concorrência cruel nesta categoria. Esta lasagna, infelizmente, perdeu frente à agressividade de um pato italiano e uma brava galinha caipira.