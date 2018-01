Laser azul movimentará US$ 28 bi em 2010 Juntamente com tecnologias como os discos de alta definição Blu-ray e HD DVD, vêm a reboque os leitores e gravadores que usam os lasers azuis. Estes feixes, que têm um comprimento de onda menor do que o laser vermelho, pode ler e gravar mais dados em discos óticos. E, segundo um estudo da consultoria Santa Clara Consulting Group, a adoção destes mecanismos em produtos eletrônicos, videogames e drives para computadores deverá movimentar US$ 28 bilhões em todo o mundo até o final da década. Segundo a análise da companhia, só o mercado norte-americano deverá responder por US$ 9,5 bilhões deste total. Outro desdobramento do mesmo estudo revela que o segmento de consoles de videogames deverá movimentar US$ 6 bilhões, enquanto que a venda de jogos, responderá por US$ 10 bilhões em vendas em todo o globo.