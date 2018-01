Latinos dos EUA têm menos chances com internet Os latinos adultos dos Estados Unidos têm probabilidade menor de usar a internet do que os brancos e negros da mesma faixa etária, de acordo com um estudo divulgado na quinta-feira pelo Pew Research Center. O estudo sublinha o domínio do inglês no mundo online e destaca a disparidade de renda e educação entre os hispânicos e os demais norte-americanos. Segundo o levantamento, 56% dos latinos adultos do país reportam usar a internet, ante 71% dos adultos brancos e 60% dos negros. O nível de educação, para todos os grupos, era o maior fator determinante quanto a quem usa a internet e quem não usa. Pessoas sem segundo grau têm probabilidade menor de ler um texto como este online. "Nove em cada 10 (89%) dos latinos com diploma universitário usam a internet, ante 70% dos latinos que concluíram o segundo grau e apenas 31% dos latinos que não concluíram o segundo grau", afirma o centro. "O uso de internet é uniformemente baixo para os brancos (32%), hispânicos (31%) e negros (25%) que não concluíram o segundo grau", acrescenta o estudo. Mas 41% dos hispânicos adultos dos Estados Unidos não concluíram o segundo grau, ante 10% dos brancos e 20% dos negros, afirma o Pew Center. Os hispânicos representam cerca de 14% da população adulta dos Estados Unidos.