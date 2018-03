Lava ameaça destruir casa no Havaí

A lava do vulcão Kilauea, no Havaí, voltou nesta semana a ameaçar uma casa abandonada na região próxima a sua encosta. Geólogos do Observatório de Vulcões do Havaí afirmaram que um novo rio de lava está prestes a invadir a subdivisão do instituto de botânica Royal Gardens. A maior das casas na região foram abandonadas ou destruídas por rios de lava anteriores. O Kilauea está em erupção há mais de 25 anos. De acordo com um geólogo que sobrevoou a região na segunda-feira, só duas casas continuam ocupadas e elas não estariam no caminho da lava. O rastro de destruição deve passar a menos de 450 metros de uma das casas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.