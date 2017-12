Lava Jato e declaração de Dilma sobre prisões da PF foram destaques no fim de semana

A repercussão da prisão de executivos de grandes empreiteiras do País e a primeira declaração da presidente Dilma Rousseff sobre os efeitos da sétima fase da Lava Jato dominaram o noticiário. Outro destaque foi o adeus do Vasco ao título da Série B e as declarações de Eurico Miranda de que com ele o clube só vai ganhar títulos. Se você não acompanhou as notícias no fim de semana, confira os assuntos mais importantes:

Investigações de corrupção na Petrobrás podem mudar o Brasil para sempre

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Oposição quer “criar terceiro turno”, diz Cardozo sobre uso político da Lava Jato

É o Brasil que quer esclarecimentos, disse FHC ao rebater ministro da Justiça

Alvos da Lava Jato se entregaram de jatinho, fizeram cooper e frequentaram Fasano

PT e PMDB teriam recebido propinas de R$ 200 milhões de empreiteiras, dizem delatores

Pedido de intervenção militar racha passeata anti-Dilma na Paulista.

Veja galeria

G-20 traça plano para ampliar crescimento da economia em 2,1%

STF manda cortar salários acima do teto na USP

Obama confirma a decapitação de mais um americano pelo Estado Islâmico

Dora Kramer: Cansada de ‘engolir sapos’, Marta pode deixar o PT

Eurico Miranda: ‘Comigo o Vasco vai lutar por títulos’

Vasco dá adeus ao título a Série B