‘Le Figaro’ dedica página ao ‘Paladar’ O crítico "sem rosto" do Le Figaro, François Simon, visitou incógnito o Paladar Cozinha do Brasil, em junho. Na última edição da revista semanal do jornal (24 e 25 de outubro), ele publicou uma página sobre São Paulo. Diz que "semelhante vagalhão glutão demora a sair de nossa cabeça" e completa: "Aulas de culinária vibrantes de felicidade anunciavam uma cozinha jovial, descomplexada e alegre. Em resumo, saborosa." Lista o que mais o atraiu na cidade: os restaurantes D.O.M. e Maní, o bairro da Liberdade e as frutas de nomes complicados que conheceu no workshop de Neide Rigo. Com seu estilo literário e colorido, chama a mandioca de "esperanto gastronômico". E exagera na adoração ao Fasano: "Em Paris, não se chega a seus pés – décor resplandecente, cozinha impecável". São Paulo deu um nó nas cadeiras do crítico, que acrescenta vários endereços onde comer à brasileira... na França.