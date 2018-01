Le Post é um ‘campo de testes’ No ar há um ano, o Le Post é um "um campo de experimentações para o jornalismo online do ‘Le Monde’", define Jean François Fogel, diretor de internet do grupo francês. De acordo com ele, nesse período o site fez mais sucesso do que o esperado, alcançando 2,5 milhões de visitantes por mês. "A idéia é fazer testes em um site menor, pois é mais complicado fazer grandes mudanças em um portal do tamanho do ‘Le Monde’ (www.lemonde.fr)", diz. O Le Post é autônomo. O conteúdo do ‘Le Monde’ não é replicado nele. Segundo Fogel, a expectativa é de que, em breve, as ferramentas de colaboração que deram certo no Le Post migrem para o ‘Le Monde’. Isso quer dizer que todo o conteúdo online do ‘Le Monde’ será produzido por internautas? Não. No próprio Le Post há oito jornalistas que produzem conteúdo, publicado com o mesmo "peso" do que é enviado pelo público. "Os jornalistas, além de publicarem, interagem com os internautas para estimulá-los a participar."