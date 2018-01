Led Zeppelin coloca catálogo à venda na internet

Em ação inédita na história da banda, o Led Zeppelin anunciou nesta segunda-feira, 15, que vai vender músicas pela internet a partir do mês que vem. A banda, cujo show em novembro após 19 anos mobilizou milhões de fãs pela disputa dos 10 mil ingressos disponíveis, é uma das gigantes da música a disponibilizar o catálogo online. O Led Zeppelin foi desfeito em 1980 após a morte do baterista John Bonham. No dia 13 de novembro, todos os álbuns estarão à venda em todas as lojas de música digital. O grupo autor de hits como Stairway to Heaven e Communication Breakdown (e que vendeu cerca de 300 milhões de discos no mundo todo) se une à revolução da música digital e contribui para a crise da indústria fonográfica, que assiste à queda nas vendas de Cds. "Estamos felizes por colocar na internet o catálogo completo do Led Zeppelin", afirmou o guitarrista Jimmy Page. "Baixar a versão digital das músicas é mais uma opção para fãs da banda escolherem como querem conseguir nossas músicas", disse num comunicado oficial. Além dos downloads, o Led Zeppelin negocia com a operadora Verizon a criação de ringtones e de versões das músicas para celular. Texto alterado no dia 16/10, às 12h18, para correção de informações.