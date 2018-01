Ledeuil em jantar no Tivoli-Mofarrej Ele já trabalhou com Guy Savoy e, em 2008, ganhou sua primeira estrela no Guia Michelin. William Ledeuil, chef do Ze Kitchen Galerie de Paris, fará dois jantares no restaurante Vintetres do Hotel Tivoli-Mofarrej (Al. Santos, 1.437 - tel. 11 3146-5900), nos dias 9 e 10. Fã da culinária asiática, Ledeuil é nome em ascensão na gastronomia parisiense. Entre os destaques do menu, abacate e maçã verde com camarões ao manjericão tailandês e foie gras em caldo thai.