Legenda fica pronta 4 horas depois da exibição nos EUA Na agenda do fã de Lost que assiste à série pela web, a quarta temporada começou na última quinta-feira. No calendário de quem a segue pela TV a cabo, a nova temporada terá início em um mês, no dia 3 de março. A partir de 26 de fevereiro o espectador da TV aberta poderá ver uma nova temporada de Lostmas, pasme, a terceira! "Por isso não há como não baixar Lost pela internet. Como a TV americana está cada vez mais global, o resto do mundo tem de se virar", diz Leandro Leite, o Leco, um dos blogueiros do Teorias Losthttp://teoriaslost.blogspot.com). O Link não está levantando a bandeira da pirataria nem estimulando que todo mundo saia baixando Lost pela rede. O que queremos mostrar é que não dá mais para tratar o espectador de hoje – que tem acesso à banda larga e quer estar por dentro de tudo o que acontece mundo afora – como o de alguns anos atrás. Nos EUA as grandes emissoras já perceberam essa realidade e cada vez mais disponibilizam seus programas na web. Lost, por exemplo, pode ser visto por streaming no site da ABC, sem custo. Mas só os norte-americanos têm acesso. Há duas semanas a HBO começou a permitir que seus assinantes nos EUA baixem de seu site, gratuitamente, uma coleção de 600 filmes e seriados. Um mês após o download, os arquivos são automaticamente eliminados do computador. Por aqui a coisa ainda engatinha para quem deseja ver seriados e filmes na web de forma legal e gratuita. O Terra TV (www.terra.com/tv) é uma opção, mas apenas para rever alguns episódios de Lost. No site a primeira temporada inteira está no ar, e a segunda começou agora. O portal promete disponibilizar o primeiro episódio da terceira temporada junto com a Globo, no dia 26. A explicação é a seguinte: ao comprar os direitos de transmissão de um programa, deve-se escolher se o conteúdo será pago ou gratuito, seja ele para a televisão ou para a internet. Como o Terra quer exibir Lost "na faixa", não pode fazê-lo antes da emissora global. Mas por que demora tanto para a TV brasileira, a cabo ou aberta trazer os novos episódios de Lost? Isso depende dos direitos de transmissão, que no Brasil seguem o seguinte ritmo mercadológico: a série sai primeiro na TV fechada, depois em DVD e finalmente na TV aberta. "O conceito de direitos de transmissão precisa evoluir. O espectador hoje decide o que e quando quer assistir, o controle está nas mãos dele", diz Paulo Castro, diretor geral do Terra. Mas será que a TV, ao migrar sua programação para a web, perderá parte de sua audiência? Afinal isso ocorreu com a ABC em 2006, justamente depois de liberar Lost em seu site. Para o canal a cabo AXN, que exibe Lost no Brasil e sofre com as legendas amadoras, isso não acontecerá necessariamente. "Você vê Lost várias vezes: na internet, na TV e no DVD. É um bichinho que contamina", diz Stefania Granito, gerente de marketing dos canais Sony. Contamina mesmo. Tanto que, entre todas as séries norte-americanas que costumam ser baixadas e legendadas por brasileiros, Lost é disparada a mais popular. Baixar séries e legendá-las é algo bem comum no País. A diferença é que um episódio de Grey’s Anatomy ou House pode demorar alguns dias para ser legendado. Lost, não. Ele precisa ser feito no mesmo dia, senão outro grupo de legendagem o fará – e há vários por aí. A mais famosa das equipes de tradução de Lost, que se chamava The Others, não existe mais. Seu criador, o designer Daniel Melo, de 28 anos, teve de abandonar o ofício em 2006, após receber um comunicado da Associação de Defesa da Propriedade Intelectual (Adepi). O orgão ameaçou processar o fórum do grupo www.lostbrasil.com se a prática não fosse suspensa. "As legendas geralmente ficavam prontas quatro horas após o episódio ser exibido. Nosso recorde foi de 1 hora e 30 minutos", conta. Com The Others fora, surgiram vários grupos dispostos a tomar o seu lugar. V.A., de 26 anos, que já faz legendas há sete, acabou de criar a equipe Sci Fi Team apenas para legendar Lost – usando como gancho o lançamento de um novo portal de séries. A idéia é aproveitar o prestígio de Lost para alavancar as visitas ao site. "Ele levanta até defunto! Já recebi um e-mail de um grupo rival, que ameaçou derrubar o meu site na quinta-feira", afirma. Legendar é um trabalho coletivo ardoroso. A Sci Fi tem nove membros, que dividem entre si as seguintes tarefas: tradução, sincronização e revisão final. Para a legenda ser feita rapidamente, é crucial ter em mãos o arquivo de texto em inglês (closed caption) do episódio. No dia 31, o parceiro americano que mandaria o closed caption para a Sci Fi Team "furou" e o jeito foi fazer a tradução a partir das falas dos personagens. Quando isso acontece, alguém que possua internet bem rápida e já tenha baixado o episódio pela rede "ripa" o áudio e envia o arquivo para os tradutores. No final, o arquivo de texto com as legendas é salvo no formato SRT e liberado na rede. Quem já estiver com o episódio baixado (no formato AVI) e tiver um programa que suporte a extensão de arquivo SRT conseguirá ver Lost com tradução. Entretanto baixar o episódio logo após ele vazar na rede exige conexão ultraveloz. Quem não tem esse luxo precisa de uma ajudinha dos que têm. Esses últimos salvam o episódio, já legendado, em arquivos RMVB – mais leves, mas com qualidade de imagem inferior. E disponibilizam as cópias pela web geralmente um dia após Lost ser exibido nos EUA.G.M.