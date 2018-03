Lei antifumo é sancionada pelo governador do Rio A Lei 5.517/09, que proíbe o fumo em locais de uso coletivo públicos e privados no Estado do Rio de Janeiro, foi sancionada pelo governador Sérgio Cabral (PMDB) e publicada hoje no Diário Oficial. A lei foi aprovada na semana passada na Assembleia Legislativa e passa a valer em 90 dias. A norma, que recebeu dez emendas de deputados, se aplica aos ambientes total ou parcialmente fechados onde haja permanência ou circulação de pessoas. As multas pelo descumprimento da lei variam de R$ 3 mil a R$ 30 mil.