Lei argentina beneficia militares LGBT

Segundo a resolução, "em caso que o detido considere que existe um risco potencial para sua integridade pessoal, se no momento de informar seu gênero não se identifica com nenhum do binômio masculino/feminino, poderá ser albergado em uma cela separada". A medida inclui a Polícia Federal, a Gendarmería, a Guarda-Marinha e a Polícia de Segurança Aeroportuária.

A determinação foi anunciada um dia depois de o projeto lei de identidade de gênero ter sido aprovado na Câmara de Deputados com 117 votos a favor e 17 contra. O projeto, que ainda precisa passar pelo Senado, determina o reconhecimento às pessoas de "desenvolver-se e serem tratadas de acordo com sua identidade de gênero livremente escolhida". / ARIEL PALACIOS