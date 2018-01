'Lei Cidade Limpa' chega ao Second Life e faixas são proibidas

A Linden Lab, desenvolvedora do mundo virtual Second Life, comunicou na semana passada, em seu blog oficial, que estão proibidas as "ad farms" na terras sob sua administração. "Ad farms" são ilhas onde praticamente só existem anúncios publicitários que interferem na vista das ilhas vizinhas. A proibição da Linden, embora por motivos diferentes, é semelhante à do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM). A Lei Cidade Limpa, em vigor, não permite faixas, outdoors, fachadas de lojas nem outro tipo de poluição visual na capital paulista. De acordo com as muitas reclamações de usuários recebidas pela Linden Lab, alguns donos de "ad farms" obstruem propositalmente a vista de uma ilha vizinha para forçar o residente incomodado a comprar a tal publicidade. A partir daí, os donos dessas ilhas elevam o preço além do valor real de mercado para obter lucro de forma ilícita. "Nós não queremos proibir a publicidade no metaverso, como as de pequenas regiões que promovem eventos ou abrigam lojas, mas acabar com a ação inescrupulosa dos proprietários das 'ad farms'", explica Jack Linden em mensagem postada no blog oficial da Linden Lab. O problema vinha sendo motivo de reclamação em blogs, fóruns de discussão e no serviço de atendimento da Linden. Por isso, a ação foi incluída no código de conduta da comunidade e classificada como assédio, o que viola as regras vigentes no mundo virtual. "A primeira providência em relação aos donos de 'ad farms' será devolver o conteúdo e alertar o responsável pela ilha. Se a violação se repetir, outras medidas serão tomadas, incluindo a suspensão do usuário." As novas regras já estão em vigor e uma equipe de analistas da Linden Lab avaliará os casos denunciados. É possível denunciar abusos neste link. MetaNews O Second Life ganhou versão brasileira em abril, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews no mundo virtual. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos e agenda cultural. O MetaNews é distribuído nas coordenadas MLBR Copacabana 3 (164, 150, 23). Clique aqui para teleportar e pegar um exemplar.