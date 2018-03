Lei do mercado prevalece nas crises

A reação positiva do mercado comprova, mais uma vez, que é a oferta de animais que rege as cotações para o produtor. Em 2004, mesmo com o embargo da Rússia, principal comprador, em volume, de carne brasileira, o preço da arroba pouco oscilou. ''''As cotações só começaram a cair no início de 2005, porque os frigoríficos contaram com a ajuda do início da safra, ou seja, houve aumento da oferta'''', analisa o consultor Fabiano Tito Rosa. Nem mesmo o episódio da febre aftosa em Mato Grosso do Sul, em 2005, abalou de forma desastrosa os preços do boi. Neste período, explica o analista, a cotação estava em forte movimento de alta, por causa de uma entressafra enxuta. Em 10 de outubro, exatamente, quando foram notificados os focos em MS, os frigoríficos derrubaram os preços. Entretanto, havia pouca oferta de gado e, em poucos dias, o preço subiu. ''''As especulações e o pessimismo fizeram com que o produtor partisse para a venda, deixando o mercado ofertado. Aí não há nada que segure os preços e no início de 2006 eles caíram.'''' Além do fator oferta e demanda, os analistas destacam que a Europa compra do Brasil apenas cortes nobres, como filé mignon e miolo de alcatra. É este tipo de carne que vai sobrar para ser absorvido pelo mercado interno e outros destinos internacionais, enquanto durar o embargo. ''''O que pode ocorrer é estes cortes ficarem mais baratos para o consumidor brasileiro'''', diz o secretário de Agricultura de Minas Gerais, Gilman Viana Rodrigues, que também é presidente da Comissão de Comércio Exterior da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).