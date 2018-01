Lei pode vetar jogos violentos em estado dos EUA Uma lei que proíbe a comercialização de games com temática violenta está em vias de ser aprovada pelo estado de Oklahoma, nos EUA. A medida, de número HB3004, redefine conteúdos considerados ´danosos para menores´, o que aplicaria aos games ditos como impróprios as mesmas restrições aplicadas à venda de material pornográfico: não poderiam ser comercializados livremente para menores. A lei ainda precisa ser assinada pelo governador democrata Brad Henry, que, segundo fontes ligadas à administração estadual, estaria inclinado a aprovar a medida. (Com agências internacionais)