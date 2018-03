Lei prevê campanha educativa e tratamento para fumante A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou na noite de hoje três emendas à lei de autoria do governador José Serra (PSDB) que proíbe o fumo em ambientes coletivos fechados, públicos ou privados, no Estado. O prazo para que a lei entre em vigor foi ampliado do dia seguinte à publicação no Diário Oficial do Estado para 90 dias. Nesse período, o governo terá de fazer campanhas educativas nos meios de comunicação, explicando detalhes da legislação e alertando para os malefícios do cigarro. Outro acréscimo determina que o Estado ofereça gratuitamente na rede de saúde pública assistência e medicamentos antitabagismo para quem quer parar de fumar.