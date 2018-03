Lei prevê trocar dívida por terra em Sorocaba-SP Um projeto de lei aprovado pela Câmara de Sorocaba (SP), cidade a 92 km de São Paulo, permite que os contribuintes em débito com a prefeitura ofereçam terrenos para a quitação da dívida. As áreas, no entanto, só podem ser usadas em programas habitacionais e de regularização fundiária. Serão aceitos imóveis invadidos e que sejam passíveis de regularização. O projeto aguarda o aval do prefeito Vitor Lippi (PSDB) para se tornar lei.