Lei seca causa detenção de 4 motoristas no Rio Em dois dias, a Polícia Rodoviária Federal flagrou quatro motoristas dirigindo embriagados em estradas do Rio de Janeiro. A primeira detenção ocorreu na madrugada de sexta-feira na Rio-Petrópolis (BR-040), em Areal, a 98 km da capital fluminense. Os demais casos aconteceram ontem em Queimados e em Itaguaí, na Baixada Fluminense, e em Campos, no Norte do Estado. Desde que passou a vigorar a lei seca, no mês passado, a Polícia Rodoviária Federal flagrou 26 pessoas dirigindo alcoolizadas, das quais 19 acabaram presas por apresentarem concentração superior a seis decigramas de álcool por litro de sangue.