Lei seca leva 3 motoristas à delegacia em São Paulo A Polícia Militar deteve três motoristas na madrugada durante uma blitz na Avenida Robert Kennedy, em Interlagos, na zona sul da cidade São Paulo. O resultado dos testes de bafômetro de dois deles apontou nível de álcool no sangue acima do permitido. O terceiro, um torneiro mecânico, de 52 anos, que guiava uma motocicleta, recusou-se a fazer o teste. Os três foram levados ao 102º Distrito Policial (Socorro) e, em seguida, ao Instituto Médico-Legal (IML), para exame de sangue. A polícia os liberou e aguardará os laudos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a polícia relatou que o torneiro exalava um forte cheiro de bebida alcoólica. Os outros dois detidos foram um pedreiro, de 29 anos, e um eletricista, de 30 anos. O primeiro dirigia um Monza branco sem carteira de habilitação. Além disso, o carro não estava licenciado. O eletricista, ao ver a blitz, teria freado sua Parati preta, dado ré e tentado fazer uma conversão, mas a polícia conseguiu detê-lo. A blitz faz parte da Operação Direção Segura, da PM. A ação teve início às 22 horas de ontem e terminou na madrugada de hoje. Ao todo, foram abordadas 573 pessoas, das quais 240 acabaram submetidas ao teste do bafômetro. Oito condutores, que apresentaram índice de até 0,29 miligrama de álcool por litro de ar expelido no bafômetro, foram multados e podem ficar impedidos de dirigir. Foram fiscalizados 239 veículos e aplicadas 87 multas por infrações diversas.