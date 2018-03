Lei Seca: SP terá mais duas linhas noturnas de ônibus As regiões da Vila Madalena e da Vila Olímpia, em São Paulo, contam, desde a última sexta-feira, com linhas de ônibus noturnas. Segundo a Secretaria Municipal de Transportes, o objetivo é oferecer transporte para quem freqüenta os bares e casas noturnas dessas regiões - contribuindo para a obediência à Lei Seca - e aliviar o tráfego, geralmente sobrecarregado à noite. Em quatro dias, 609 passageiros utilizaram as duas linhas. São elas a 702N, que liga o Terminal Parque Dom Pedro II, no centro, a Pinheiros, na zona oeste, e a 748N, que vai da Lapa ao Itaim Bibi, passando por Vila Madalena/Sumarezinho e Pinheiros. Na primeira, ônibus convencionais passam a circular às 23h20, com a primeira partida no sentido centro, e encerram a operação às 4h40. A segunda conta com microônibus, em sistema circular, entre 23h30 e 3h30. "Nossa idéia foi criar linhas que passam por terminais, onde existem outras linhas que funcionam a noite toda, facilitando o transporte das pessoas, inclusive daquelas que consomem bebidas alcoólicas e, portanto, não podem dirigir" explicou, em nota, o secretário municipal de Transportes, Alexandre de Moraes.