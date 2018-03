Leilão da BR-153 tem três proponentes e revela apetite menor

Os proponentes para o leilão de trecho da BR-153 TO/GO são a Galvão Engenharia, a Triunfo Participações e o Consórcio Norte-Sul, formado por Ecorodovias, Queiroz Galvão Desenvolvimento de Negócios e Coimex Empreendimentos e Participações, segundo informações da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Em 2013, foram realizados cinco leilões de rodovias, com o número de empresas e consórcios interessados variando de cinco a oito.

Os leilões de rodovias são parte do plano do governo Dilma Rousseff de melhorar a infraestrutura logística do país, um dos principais entraves para o crescimento econômico. A iniciativa também inclui a concessão de aeroportos, ferrovias e portos.

No entanto, os leilões para concessão de ferrovias --a promessa do governo para dar continuidade em 2014 ao Programa de Investimentos em Logística (PIL)-- ainda não saíram do papel, em um ano eleitoral e diante de dúvidas sobre o modelo que envolve a estatal Valec como compradora de 100 por cento da capacidade de carga.

CONCESSÃO DE 30 ANOS

A concessão da BR-153 TO/GO consiste na exploração, por 30 anos, da infraestrutura e da prestação do serviço público de trecho de 628,8 quilômetros da rodovia, que atravessa 23 cidades entre Anápolis (GO) e Aliança do Tocantins (TO). A previsão é de que sejam investidos 4,31 bilhões de reais na estrada no período do contrato.

De acordo com a ANTT, o sistema terá nove praças de pedágio, mas a cobrança terá início após a conclusão dos trabalhos iniciais no sistema rodoviário e a execução de 10 por cento das obras de duplicação. O trecho concedido deverá ser totalmente duplicado em cinco anos.

A rodovia BR-153 faz parte do pacote de concessões do governo anunciado no fim de 2012 e ficou entre os trechos cujas licitações não foram feitas no ano passado devido à intenção do governo de reavaliar se faria uma concessão ou Parceria Público Privada (PPP).

O leilão será realizado na sexta-feira, na sede da BM&FBovespa, em São Paulo.