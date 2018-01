Leilão de licenças 3G terá 8 grupos interessados O leilão de licenças de telefonia celular de terceira geração (3G) a ser promovido pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) na próxima semana terá oito grupos interessados, entre eles a Nextel, grupo norte-americano presente no país que opera um serviço de trunking (comunicação direta via rádio) voltado a empresas. Segundo informação da assessoria de imprensa da agência, as empresas que apresentaram documentação para participarem do leilão marcado para o dia 18 incluem ainda as operadoras Brasil Telecom, Oi, Claro, Vivo, TIM e a CTBC. A Anatel irá licitar 36 lotes de licenças da tecnologia que permite oferta de acesso rápido à Internet e videochamadas em celulares ao preço mínimo de 2,8 bilhões de reais. No último leilão promovido pela agência, de sobras de frequências realizado em setembro, operadoras chegaram a oferecer ágio médio de mais de 50 por cento sobre o preço mínimo definido pela Anatel. (Por Alberto Alerigi Jr.)