Leilão de WiMAX vira disputa judicial O leilão de freqüências para exploração de serviços de internet rápida via banda larga sem fio (WiMAX) virou uma disputa judicial. As concessionárias de telefonia fixa ingressaram nesta quarta, dia 30, no Tribunal Regional Federal (TRF), em Brasília, com ação para garantir a elas o direito de participar do leilão nas áreas onde já atuam na telefonia fixa. O recurso à Justiça veio depois de a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) ter recusado ontem o pedido das concessionárias para mudar o edital. Os provedores de internet, por sua vez, entraram com um mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça (STJ) para garantir que o leilão ocorra no dia 18 de setembro. A medida é preventiva contra a intenção manifestada pelo ministro das Comunicações, Hélio Costa, de baixar uma portaria para intervir na Anatel, reverter a decisão da agência e adiar a licitação. Ele já havia pedido à Anatel para suspender a licitação, mas o conselho diretor rejeitou o pedido, duas semanas atrás. Pela decisão da Anatel, ficou mantida para a próxima segunda-feira a entrega das propostas pelas empresas interessadas em participar do leilão. "O edital é perfeito", disse o relator dos pedidos de impugnação das regras da licitação, conselheiro Pedro Jaime Ziller. "As freqüências são alternativas para chegar à casa do assinante e permitem a entrada de novos atores. Esse é o fundamento para dizer que as concessionárias não podem participar em suas área de atuação", disse Ziller.