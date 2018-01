Leilão do 3G atinge R$ 2,4 bi no primeiro dia O primeiro dia do leilão de freqüências para a tecnologia de telefonia móvel 3G ultrapassou as expectativas. Só as cinco primeiras licenças leiloadas tiveram um ágio médio de 160,45%, algumas superando 200%, e somaram R$ 2,4 bilhões. Ontem foram vendidas quatro licenças da região I, que abrange os Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e Sergipe, para as operadoras Vivo, TIM, Claro e Oi. Ao todo serão leiloadas quatro licenças para cada oito macrorregiões. Uma licença da região II (Estados do Sul, Centro-Oeste, mais o Acre, Tocantins e Rondônia) chegou a ser comprada pela Vivo. Após o último lance, o leilão foi suspenso e deve continuar hoje. Leia a reportagem completa no caderno Economia & Negócios do Estado nesta quarta-feira. 3G é o nome dado às tecnologias de terceira geração da telefonia móvel. Elas permitem que os celulares recebam e transmitam dados em velocidades de até 1 Mbps, tornando o acesso à internet pelo telefone móvel mais fácil. A tecnologia também torna viáveis serviços como as chamadas telefônicas com vídeo (como uma webcam) e a transmissão de TV para os aparelhos. Para acompanhar o resultado do leilão, visite o site da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O Link traz esta semana uma reportagem que explica como são os serviços 3G já disponíveis em São Paulo, da Claro e da Vivo. A Claro conseguiu autorização da Anatel para inaugurar sua rede 3G em uma freqüência que estava livre. Já a Vivo opera o 3G desde 2004, mas usa uma tecnologia diferente daquelas que serão adotadas depois do leilão. Veja as reportagens que o Link publicou na época aqui e aqui. Para entender os detalhes das tecnologias 3G, veja o site da Wikipédia e da consultoria Teleco. Na página da associação 3G Américas, você encontra as definições das tecnologias novas: WCDMA/UMTS, HSPA, HSPDA, entre outras. Leia mais no Link: 3G vai ampliar acesso à banda larga Claro lança celular de terceira geração antes do leilão da Anatel Banda larga móvel enfrenta obstáculos