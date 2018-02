Leilões de petróleo retornarão a partir de 2015, diz secretário do MME O governo não deverá realizar leilões de petróleo em 2014, mas deverá retomar as operações no ano seguinte, ofertando as áreas do pré-sal separadamente das demais reservas, disse nesta quarta-feira o secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia, Marco Antônio Martins Almeida, durante evento no Rio de Janeiro.