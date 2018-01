Leis contra piratas vivem impasse em todo o mundo

Desequilíbrio é a palavra certa para definir o que ocorre com as questões de pirataria e direitos autorais no mundo. De um lado, há o interesse das pessoas em ter livre acesso a músicas, jogos e filmes (e a pressão com a troca ilegal de arquivos pela internet). De outro, estão os autores, interessados (ou não) em proteger suas obras audiovisuais. Um terceiro grupo trava a discussão. São os grandes grupos de mídia, gravadoras e outras empresas de conteúdo, cujo objetivo é até facilitar o acesso das obras ao público, desde que no processo corra dinheiro. Não há lei no mundo que resolva essas três demandas. A realidade não era essa há 15 anos. Foi a era digital que alterou todo o cenário e fez com que novos hábitos passassem a exigir uma revisão na legislação. O formato de arquivos torrent, a banda larga, a popularização da internet e a criação de tecnologias como o Bluetooth são os responsáveis pelo impasse. Liberar ou não liberar a pirataria? Há um meio-termo? "Encarar a troca de arquivos do ponto de vista policial é uma discussão falsa trazida à tona por quem tem interesse nisso, como as gravadoras e a indústria do entretenimento", afirma o coordenador de portais do Governo do Estado, Ricardo Kobashi. "É como se encara no mundo todo." A questão é realmente mundial porque a indústria cultural, hoje, lança produtos globais (filmes, séries, músicas) e porque, com a internet, as barreiras nacionais passaram a não fazer mais sentido. Tanto é que o principal site de torrents, Pirate Bay, está hospedado na Suécia – e "fornece" pirataria para o mundo todo. Nos EUA, há duas flexibilidades legais que o Brasil ainda não conseguiu – e não sabe se vai – colocar em prática (veja abaixo). Uma é o chamado "fair use" (uso justo), que libera usuários do pagamento de direitos autorais desde que a música, o filme ou outra obra tenha fins educacionais, por exemplo. Outra saída é o conceito de cópia privada. Copiar um CD para o computador e depois para o iPod, nos EUA, já é possível sem levar a pecha de pirata. Afinal, em tese, o CD já foi comprado antes da cópia. Diante das alternativas, as opiniões são discordantes. O advogado Luiz Henrique Souza, sócio do escritório Patricia Peck Pinheiro Advogados e que já defendeu grandes empresas em casos de pirataria, acredita que a troca de arquivos em grande escala não é irreversível e que a massa de internautas ainda não ganhou a batalha. "As empresas devem encontrar outra forma de lucrar, mas nunca abrindo mão do direito do autor de receber pelas obras", afirma. Já o advogado Guilherme Carboni, pós-doutorando na USP em propriedade intelectual, defende a flexibilização desses direitos. "A lei de hoje é extremamente tímida quando fala nessa abertura e não trata de autoria colaborativa, como a Wikipedia e os softwares livres", diz. Você pode participar do debate pela internet. A reforma da lei está em discussão pelo Ministério da Cultura no site www.cultura.gov.br/direito_autoral (leia mais abaixo).