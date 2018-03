Leite: governo do RS retira outras marcas do mercado

A Coordenação de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Cispoa), da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, determinou a retirada de novos lotes do leite LatVida e de outras marcas produzidas pelo fabricante VRS - Indústria de Laticínios. "A medida, definida como de preocupação e com objetivo de resguardar a saúde do consumidor, atinge também as marcas Hollmann, Goolac e Só Milk", informa a Secretaria em nota.

A operação que detectou contaminação do leite comercializado no Rio Grande do Sul já havia resultado em apreensão nesta quarta, 8. Após análise de amostras realizadas em janeiro pelo laboratório oficial da pasta foi possível identificar a presença do formol em seis lotes de leite UHT da marca Italac (da Goiasminas Indústria e Lacticínios Ltda), produzido na unidade de Passo Fundo - RS (SIF 1369); em um lote de leite Líder (da Laticínios Bom Gosto/LBR), fabricado na fábrica de Tapejara - RS (SIF 4182), produzido em 17 de dezembro de 2012, e em um lote do leite UHT Mu-Mu, de 18 de janeiro de 2013 produzido pela Vonpar Alimentos na unidade de Viamão - RS (SIF 1792). Todos os lotes problemáticos foram recolhidos de circulação.

Veja a lista com os lotes retirados do mercado:

- Leite UHT Integral, Cispoa 0036/661-