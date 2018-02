Leite: preço em recuperação

Os preços do leite pagos ao produtor em abril, referentes ao produto entregue em março, iniciaram recuperação, de acordo com levantamento feito pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP. Nos sete Estados - Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Bahia - que o Cepea considera para a média nacional, o reajuste foi de 2,81%. O valor bruto médio recebido pelo produtor foi de R$ 0,6258/litro.

De acordo com o levantamento, os maiores aumentos ocorreram em Minas e em Goiás - reajustes de 4,63% e 5,02%, respectivamente. Em Minas, o valor médio bruto chegou a R$ 0,6338/litro e em Goiás subiu para R$ 0,6155/litro, o que levou os dois Estados a ocuparem a segunda e terceira posições entre os maiores preços no País, atrás apenas de São Paulo. Em São Paulo, o reajuste atingiu 1,5 centavo por litro no preço médio, que passou para R$ 0,6536/litro.

QUEDA NA PRODUÇÃO

Conforme o relatório do Cepea, a queda na produção pode justificar, em parte, o aumento dos preços recebidos pelos produtores. Além disso, deve-se considerar a análise da demanda, a partir dos preços dos derivados.

Levando-se em conta o mercado atacadista paulista e os derivados pesquisados pelo Cepea/Esalq/USP (leite pasteurizado e UHT, queijos prato e mussarela, leite em pó e manteiga), em março, houve aumento médio de 3,3% em relação aos preços de fevereiro.