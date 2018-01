Leitor de RSS do Google tem versão móvel básica O Google Reader também pode ser acessado pelo celular digitando o endereço http://m.google.com/reader no navegador do telefone. Em seguida entre com os dados da conta do Google que você utiliza para acessar o site no PC. É claro que o site móvel é bem mais simples do que a versão tradicional por ser adaptado às telas pequenas, mas é possível ler as últimas notícias de todos os seus canais. Não há como acompanhar apenas um canal de cada vez. Por enquanto, o Google não tem aplicativo para o Google Reader.