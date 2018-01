Leitores comentam os 140 anos do Estadão

ESTADÃO, 140 ANOS

Parabéns ao 'Estadão' por seus 140 anos. O papel do 'Estadão' na história do Brasil vem do Império à República em defesa da Abolição, da liberdade, da justiça, da educação, da cultura, do livre pensamento e, portanto, da democracia. Minha relação com o jornal se iniciou ainda no ginásio, quando meu pai me iniciou na leitura de periódicos. Registro, ainda, o apoio do 'Grupo Estado' para a aprovação do projeto que afastava os fliperamas das escolas, que apresentei em 1983, como vereador, e consegui tornar realidade em 1985, aumentando, a pedido das escolas, de 100 para 600 metros a distância destas casas de jogos das unidades educacionais, por causa de problemas de evasão e do uso de drogas. O 'Estado' publicou, em 28/05/1985, o artigo Campeões de fliperama e o Jornal da Tarde, em 29/05/1985, a crônica Boas e Péssimas, de Lourenço Diaféria, em defesa da proposta. Ainda fiz uma extensa pesquisa de quase dois anos de duração, com apoio do arquivo do 'Estadão' e seu então chefe, Eduardo Martins, para a publicação do livro USP 70 anos - imagens de uma história vivida, organizado pelo professor daquela universidade Shozo Motoyama, do qual sou um dos autores. Por fim, destaco a identificação com este jornal, que considero entre os melhores do Brasil, na defesa da República e na luta contra as ditaduras e também sempre preocupado com as questões relacionadas a São Paulo.

Edson Simões, Conselheiro vice-presidente do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP)

Gosto da língua culta, do português bem escrito. Isso encontro nos artigos e matérias do “Estadão”. Uso reportagens antigas para ilustrar minhas aulas de Processo Penal na PUC-SP. Será assim no primeiro semestre de 2015, quando estudaremos “o crime do restaurante chinês", ocorrido na década de 30. Cumprimento a equipe do jornal pela integridade e pelo compromisso com o bom jornalismo nos últimos 140 anos.

Eloisa de Sousa Arruda, procuradora de Justiça, ex- secretária da Justiça de São Paulo

Cumprimento o Grupo Estado e a família Mesquita pelo aniversário de 140 anos do jornal “O Estado de S. Paulo”, destacando a importância do matutino em defesa da democracia, da liberdade de imprensa, sempre combativo e presente nas grandes lutas nacionais, bem como nas coberturas internacionais. Também pela relevância e importância dos noticiários e editoriais do jornal apresento-lhes meus parabéns. Luis Fernando de Abreu Sodré Santoro, senador Brasília

Desde criança via meus pais, em rotina familiar, lendo o jornal do dia. Imitei-os e passei a me informar com as notícias do "Estado". Desde adolescente dediquei-me às causas culturais. Desde aquela época e até hoje exerço a militância de escrever e organizar eventos artísticos e culturais. E sempre fui prestigiado pelas publicações desses eventos nas páginas do "Estadão". Meus filhos se acostumaram a ver-me diuturnamente lendo o jornal e me seguiram no hábito. Cresceram e um deles, o humorista Fabio Porchat, teve seus eventos publicados e prestigiados pelo "Estadão". E hoje, com grande orgulho para nossa família e nossos amigos, o temos como colunista desse jornal que acompanhou nossa vida e estimo que acompanhará gerações dos meus netos. Fabio Porchat fabioporchat@gmail.com São Paulo *

Os 140 anos do "Estadão" são motivo, mesmo, para grande festejo. Já recolhi da soleira de minha porta o meu exemplar de hoje (domingo, 18/1), com grandiosos quatro cadernos comemorativos. Celebremos.

Eduardo Sergio Carvalho da Silva

São Paulo

A História do "Estado" está diretamente ligada à história da democracia e dos princípios republicanos em nosso país. Nesse início de 2015, quando o Brasil passa por uma vergonhosa crise ética em seu governo e o mundo se depara com o terror provocado pelo radicalismo religioso, os valores defendidos durante toda a trajetória do 'Estado' em seus 140 anos devem ser compartilhados e preservados na busca por uma sociedade mais justa e livre. Parabéns pelos 140 anos de empenho em prol dos fundamentos democráticos e republicanos.

Pedro Henrique Santos de Abreu

Juiz de Fora (MG)

Render homenagem a esse veículo de comunicação é pouco, nós devemos, no mínimo, agradecer o grande serviço que foi prestado ao País nestes 140 anos de existência. A longevidade é pra poucos. Parabéns, "Estadão"

Jose Roberto Iglesias

São Paulo

Cumprimento o "Estadão 140 ANOS - A História no jornal", de 18/1/2015, destacando fatos históricos destes 140 anos. Por outro lado, lamento a ausência da primeira página do "Estadão" de 20 de março de 1964, portanto, 11 dias antes de os militares impedirem o golpe comunista em gestação pelo governo de João Goulart. Foram impulsionados pelos 500 mil paulistanos reunidos no centro da cidade, na "Marcha da Família com Deus pela Liberdade, Protestando Contra o Comunismo e a Favor da Constituição e da Liberdade", cuja manchete foi "ENQUANTO HÁ LIBERDADE". Creio que esse foi o motivo para o "Estadão" apoiar (18/1/2015, H22) o ato que nos livrou do comunismo em 1964. Informação de suma importância porque a totalidade das pessoas mais jovens com as quais converso desconhece a participação popular. Tem prevalecido a versão dos "esquerdinhas" de que eles lutaram pela democracia. Hoje no poder, usam e abusam da ingenuidade do povo brasileiro, locupletando-se e tramando contra a liberdade de expressão, pilar fundamental da democracia.

Antonio Carlos Gomes da Silva

São Paulo

Parabéns ao maior e melhor jornal do Brasil, do qual sou leitor assíduo há alguns anos e profundo admirador. Enriquecendo-me muito em cada palavra e valendo cada centavo investido. Ao "Estadão", o meu muito obrigado!

Giovani Lima Montenegro

São Paulo

Em meu nome e no da Associação Brasileira de Críticos de Arte, envio felicitações ao "Estado" pelos 140 anos de notável jornalismo. Um jornalismo que vem contribuindo fortemente, agora e sempre, para a construção e preservação da democracia e da cultura brasileira.

Lisbeth Rebollo Gonçalves, presidente

São Paulo

Parabéns pela publicação de "A história do jornal, a História no jornal. Todos nós, brasileiros paulistas, ficamos orgulhosos ao ler a história de vida de Julio de Mesquita Filho, cuja atuação o inclui para sempre na memória paulista. O Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, criado em novembro de 1894, comemorou recentemente seus 120 anos na Igreja de São Francisco, onde repousam os restos mortais dos primeiros bandeirantes de Piratininga. Orgulha-se nossa entidade pelo registro da posse de tantos companheiros de luta, de trabalho e de ideais. Julio de Mesquita Filho tomou posse no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, no dia 20 de setembro de 1933; Rui Barbosa, presidente de Honra do IHGSP foi eleito, em 5 de outubro de 1908, Euclides da Cunha, tornou-se membro em abril de 1897. O livro "Os Sertões" foi lido pela primeira vez no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Muitos dos associados do nosso quadro social também foram presos pela ditadura e expatriados para Portugal. Termino estes breves comentários com as palavras de Rui Barbosa "A pátria é a família amplificada. E a família divinamente constituída, tem elementos orgânicos como a honra, a disciplina, a fidelidade, a benquerença e o sacrifício. É uma harmonia instintiva de vontades, uma desestudada permuta de abnegações, um tecido vivente de almas entrelaçadas... " Que este vento de comemorações em defesa da democracia, da igualdade e da justiça de "O Estado de S. Paulo", continue a soprar em benefício dos direitos civis, políticos e sociais de todos os brasileiros.

Nelly Martins Ferreira Candeias

São Paulo

Parabéns pela edição primorosa de comemoração dos 140 anos do "Estadão". Mas senti muita pena quando pensei no que sua linha do tempo deveria apresentar em 2015, do que nos tornamos como país. Na minha avaliação, somos um país decadente, com 500 mil alunos que tiraram zero na redação do Enem, com instituições como a Universidade de São Paulo ou a Santa Casa quebradas por descontrole administrativo, com museus como o Nacional e o Ipiranga fechados por incúria dos responsáveis, com a Cruz Vermelha do Brasil acusada de desvio de recursos, nossas empresas públicas envolvidas em fraudes imensas decorrentes do seu aparelhamento por partidos políticos e por uma campanha eleitoral sórdida, recheada de mentiras de todos os partidos. Infelizmente, meus filhos e netos herdarão um País do qual não é possível se orgulhar. É muita pena, com tudo o que poderíamos ter feito...

Aldo Bertolucci

São Paulo

Obrigada, "Estadão", por estar no ar há quase um século e meio. Muitos foram os que tentaram calá-lo, mas sua estrutura é forte e permanece de pé. Jornalismo é o compromisso com a verdade e esse jornal prima pela ética e pela seriedade. Parabéns!

Izabel Avallone

São Paulo

Parabéns ao "Estadão" pelos seus 140 anos de intransigente defesa da democracia, superando as mais diversas turbulências políticas e de outros matizes, com absoluta e permanente integridade, seriedade e competência.

Fausto Rodrigues Chaves

São Paulo

Parabéns ao jornal "O Estado de S. Paulo" pelos seus 140 anos. Também informo que sei que devo a vocês por enviar minhas denúncias. Sucesso!

Flavio Aguinaldo Ferraz de Amorim

São Leopoldo (RS)

O "Estadão" deste domingo brindou-nos com a edição comemorativa de 140 anos não como um jornal, mas como uma enciclopédia, uma verdadeira aula de História. Senti-me como se estivesse vivendo aqueles anos do nascimento do jornal, passando por cada ano e viajando no tempo até os dias atuais. Senti-me dentro de uma São Paulo primitiva, andando por suas vielas como um peregrino do tempo. Viajei clandestino em suas páginas, dando a cada leitura um agradecimento ao jornalismo dinâmico e difuso dos editores, jornalistas e colaboradores. O "Estadão" deste domingo 18/1/2015 deverá ser encadernado para ser visto e revisto sempre. Afinal, 140 anos de história não se fazem de um dia para o outro. Parabéns, "Estadão"!

Orélio Andreazzi

Suzano

Parabéns pelos 140 anos e especialmente pela riquíssima publicação comemorativa, com grandes colaboradores sintetizando a História do Brasil. Exemplar guardado!

Eduardo Britto

São Paulo

Parabéns a "O Estado de S. Paulo" pelos seus 140 anos. Sinto muito orgulho, como assinante, de fazer parte dessa história.

Rosival dos Santos

Mogi das Cruzes

Parabéns pelos 140 anos de brilhantismo!

Sidney Cantilena

São Paulo

Parabéns pelos interessantes cadernos sobre os 140 anos de história do principal jornal brasileiro com a visão da História retratada em suas páginas ao logo do tempo.

Mario Ernesto Humberg, presidente da CL-A Comunicações

São Paulo

Com uma aula magna quer de História, quer de jornalismo, o caderno comemorativo dos 140 anos do "Estadão", quero crer, atendeu às melhores expectativas de seus incontáveis leitores. Parabéns ao jornal mais querido do Brasil pela espetacular síntese dos fatos que marcaram cada ano de vida desse consagrado matutino.

Silvio Natal

São Paulo

Tenho a alegria de saber que esse importante veículo de comunicação foi lançado para a História no mesmo dia e mês em que nasci: 4 de janeiro. O "Estadão" me proporcionou adquirir conhecimento em várias vertentes através de suas reportagens, seus artigos e editoriais. Hoje sou sacerdote da Igreja Católica, mas sou formado também em jornalismo. O jornal me ensinou muito de como se deve prezar pelo bom senso e pela ética. Parabéns pelos 140 anos de jornal.

Wetemberg Aires de Oliveira

São Paulo

Com alegria e curiosidade pelo aprendizado li o caderno especial dos 140 anos do "Estado". Num país com mais de meio milhão de jovens tirando nota zero em redação e propostas patéticas de simplificação da língua portuguesa para adequá-la à vulgaridade, o resgate de parte da nossa História com textos elucidativos e de alto nível gramatical nos dá esperanças de que nem tudo esteja no patamar de educação fornecido por governantes avessos ao vernáculo.

Leonel Lucas Lucariello Filho

São Paulo

Parabéns ao "Estadão" pelos 140 anos de fundação. Uma trajetória marcada pela independência editorial, pela defesa da democracia e pela liberdade de expressão.

Edinho Araújo, ministro dos Portos

Brasília

Meus cumprimentos pelos 140 Anos de trajetória a serviço da informação, pela defesa da democracia, pelo compromisso com o aperfeiçoamento democrático do País. A publicação do número especial dedicado à comemoração dos 140 Anos é uma contribuição significativa ao conhecimento da História do Brasil. Assinar o "Estado" contribui para minha educação e meu lazer!

Darcy Andrade de Almeida

São Paulo

Parabéns ao jornal pela história dos seus 140 anos. Maravilhosa e que a nós, paulistas, enche de orgulho, mais ainda sabendo que o PT nessa história não teve como interferir, como de hábito, com seus propósitos esquerdizantes.

Mario Cobucci Junior

São Paulo

Sou sincero. Não deu tempo para ler nada, ainda, nos três cadernos, sobre a história do jornal. Preciso de tempo. Um presente irreal atemorizante e um futuro incerto e preocupante não me permitem acender a minha lanterna na popa.

Sergio S. de Oliveira

Monte Santo de Minas (MG)

Parabéns pelos 140 anos do "Estadão", assinalados pelo primoroso caderno especial de domingo. Lendo-o, mergulhei na História de São Paulo e do Brasil, fazendo ligação entre a saga da expansão do bandeirantismo e o início da imigração estimulada pela cafeicultura e, depois, do ciclo de industrialização até a era atual; etapas da economia vinculadas a uma evolução histórica que remonta à pregação republicana dos fundadores do modesto jornal de 1875 que atravessou 14 décadas de lutas e sucessos. Realmente, a edição de domingo - mescla de crônica histórica e documentário jornalístico - está um primor, que em nossa biblioteca reforçará a compreensão de muitos aspectos da cultura pátria.

Rafael de Lala, jornalista (paulista de origem), presidente da Associação Paranaense de Imprensa

Curitiba

Impecável a edição especial pelos 140 anos do jornal "O Estado de S. Paulo". Uma edição para ler, recordar e guardar. Ela reflete à altura a presença sempre marcante do "Estadão" no dia a dia de São Paulo e do País. Jornalismo independente, sempre a serviço do bem comum e da democracia. Parabéns.

Joaquim Ribeiro, presidente da Federação Nacional dos Corretores de Imóveis (Fenaci) presidencia@fenaci.org.br

São Paulo

Magnífico o encarte sobre os 140 anos do "Estadão". Conteúdo profundo, abrangente, didático e esclarecedor. Deveria ser matéria obrigatória nos vestibulares, no Enem e em concursos públicos, dentre outros. Quem não sabia vai aprender, quem já sabia vai relembrar. Parabéns ao "Estadão" pela "história do jornal, no jornal".

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

Foi um prazer abrir o jornal de domingo. A edição especial de aniversário estava um luxo. Sei que devem ter recebido milhares de congratulações. Tenho certeza que esta é só mais uma. Mas não dá para não escrever, né? Estava muito bom mesmo. Parabéns!

Valeria Franca

São Paulo

Parabéns pelo aniversario de 140 anos do "Estado". Domingo pude apreciar a edição especial, assim como o material de vídeo pelo aplicativo digital. É sempre interessante relembrar a história do jornal e da própria cidade.

Stephan Meili

São Paulo

Sem credibilidade empresas quebram e governos sucumbem! E o "Estadão" está de pé há 140 anos, uma façanha! Porque, certamente, não abrindo mão do direito da liberdade de expressão e de imprensa, respeitou seus leitores e prestou ao longo do tempo um serviço inestimável ao País, com a sua vocação de bem informar a sociedade. E como se nada disso fosse suficiente, ainda nos brinda com um documento extraordinário ao completar seus 140 anos de atividade jornalística! Aliás, uma viagem em prol da democracia esplendorosa sobre a real história política, econômica e social vivida nesta era vitoriosa do jornal. Parabéns, "Estadão"!

Paulo Panossian

São Carlos

Antes mesmo de a República mostrar a sua cara, para jubilação do povo paulista (e dos brasileiros), sobranceira ergue-se a figura maiúscula de "O Estado de S. Paulo", que saudamos pelos seus 140 anos bem vividos.

Jorge Carlos Beltrão Beltrão de Castro

São Paulo

Cumprimentos ao "Estado" pelos seus 140 anos e pela edição especial com que o jornal registrou sua memorável trajetória, que durante todo esse período tem feito parte da História do País e da vida de cada um dos seus leitores.

Hermes Ferreira Figueiredo, presidente do Semesp www.semesp.org.br

São Paulo

"Estadão", 140 anos de história, 140 anos de imparcialidade,140 anos de credibilidade.

Virgílio Melhado Passoni

Jandaia do Sul (PR)

A diretoria do Sindicato dos Lojistas do Comércio de São Paulo congratula-se com o jornal "O Estado de S. Paulo" pela comemoração dos 140 anos de fundação.

Ruy Pedro de Moraes Nazarian, presidente

São Paulo

Fiquei muito satisfeito em ler que o “Estadão” completou 140 anos. Hoje estou completando 84 anos de idade. Quando tinha 14 anos morava em Limeira (SP), Meu pai comprava o “Estadão”, eu lia e via as reportagens e propaganda da Companhia de Melhoramentos do Norte do Paraná, Cianorte, Umuarama e outras. Aí surgiu a vontade de vir para o Paraná em 1952 para trabalhar. Hoje continuo morando e trabalhando nesta linda cidade de Maringá. Faz 70 anos que leio e assino o “Estadão”, para me informar de tudo o que acontece no Brasil e no Mundo. Considero o “Estadão” o melhor meio de comunicação do Brasil.

Armando Tintori

Maringá (PR)

Com imensa satisfação constato que o “Estado”, mesmo de forma resumida, relata todos os fatos relevantes de seus longos 140 anos de vida. Com orgulho vejo também o registro de minha família, na pessoa de meu avô paterno, Jose Filinto da Silva, ter sido parte integrante da existência do jornal.

Arnaldo Filinto da Silva

São Caetano do Sul

Um episódio da história do jornal. Em 1974, a censura à imprensa compeliu “O Estado de S. Paulo” e o “Jornal da Tarde” a ficarem aficcionados de versos camonianos e receitas culinárias. Estávamos na presidência do Centro Acadêmico XI de Agosto, da Faculdade de Direito da USP, e recebíamos, das mãos de Oliveiros S. Ferreira, juntamente com a ficção, a matéria verdadeira, que nos envolvia e ficava estampada no mural do centro, no Território Livre do Largo de São Francisco. Assim se passou mais um episódio da resistência à ditadura militar no curso dos 140 anos do “Estado”, comprometido com as várias manifestações de liberdade. Cumprimentos ao jornal que ornamenta a imprensa independente do Brasil.

Amadeu R. Garrido de Paula

São Paulo

Cento e quarenta anos representam uma marca importante no registro diário dos eventos históricos mais significativos da Nação. Recebam nossos parabéns e saibam que um dos nossos fundadores, professor Adolfo Noronha, há cerca de 50 anos escreveu um livro sobre a história de Guarulhos chamando a atenção para a figura de um de seus filhos mais importantes, José Alves de Cerqueira Cesar, um dos seus "21", Na mesma época de sua obra, ao fundar a Faculdade de Direito de Guarulhos, hoje FIG-Unimesp, homenageou o guarulhense ilustre, com seu onomástico para a Biblioteca Cerqueira Cesar, hoje com mais de 60 mil títulos a serviço da cultura nacional. Temos, portanto, um traço comum de comemoração histórica. Parabéns.

Ary Baddini Tavares, pró-reitor da FIG-Unimesp

Guarulhos

Parabéns. O suplemento especial sobre os 140 anos do jornal ficou um primor. Bonito, gostoso de ler, com conteúdo e o resgate de 140 anos de história - do jornal, do Brasil e do mundo. Não é qualquer um que apresenta um currículo que nem o do “Estadão”. Orgulhoso por escrever nele e falar na rádio,

Antonio Penteado Mendonça

São Paulo

Gostei de ler os cadernos comemorativos dos 140 anos do “Estadão”. É impressionante, sobretudo no Brasil, constatar a linha de continuidade, ao longo de todo esse período, na defesa de valores republicanos e liberais (ora em chave mais conservadora, ora mais progressista, mas sem jamais perder o prumo). Fico feliz de participar modestamente dessa história, primeiro e sempre como leitor (comecei pelas páginas de esportes, aos 7 anos de idade) e agora como colaborador.

Sergio Fausto, superintendente executivo da Fundação iFHC www.ifhc.org.br

São Paulo

