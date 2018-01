Lenda urbana sobre baixo QI de Bush ressuscita na Web Uma boa prova de que as lendas urbanas nunca morrem na internet é o pseudo-relatório sobre o suposto baixo coeficiente de inteligência do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, que ressurgiu das cinzas para lembrar os riscos da era virtual. O responsável indireto pela ressurreição do falso estudo, citado por vários sites de jornais latino-americanos e também pela EFE, foi o "inimigo número um" de Bush na América Latina: o presidente venezuelano, Hugo Chávez. Chávez, que faz uma "contra-visita" pela região para ofuscar o protagonismo da viagem de Bush a cinco países latino-americanos, aproveitou sua passagem recente pelo estádio de futebol Ferro de Buenos Aires para zombar da suposta baixa capacidade intelectual de seu rival. "Vi hoje uma nota curiosa mandada por Fidel (...). Hoje chegou a mim, via Havana, um bloco de notícias (...). O presidente Bush é o presidente com mais baixo coeficiente intelectual em toda a história dos EUA", disse o líder venezuelano na sexta-feira em meio aos aplausos. A partir disso, vários veículos de comunicação reproduziram a análise do Instituto Lovenstein - um centro inexistente -, cuja única fachada é um site com o slogan "Nossas vidas começam no dia em que não ficamos mais calados sobre o que importa". A seção de "relatórios" da página traz no topo o estudo sobre o QI de Bush, que seria o mais baixo dos presidentes que comandaram os EUA nos últimos 60 anos, segundo o instituto fantasma, que se define como um "centro de estudos" que tem importantes historiadores, psiquiatras, sociólogos e psicólogos. No entanto, a verdade é que nenhum dos brilhantes acadêmicos citados na análise existe e, entre os milhões de institutos presentes nos EUA, não há nenhum "Lovenstein". Mas existe uma página da internet com aparência crível e que tem este nome, com atualização diária. "O problema com estas histórias é que costumam ser muito interessantes e críveis", disse Aly Cólon, analista do Instituto Poynter, importante centro de formação de jornalistas, que afirma que "as lendas urbanas repetem-se com freqüência". O artigo sobre a pouca inteligência de Bush, tema recorrente entre os comediantes de televisão americana, circula na web desde 2001. Credibilidade Patrick Boyle, professor da Universidade de Maryland e criador de uma site sobre hoaxes virtuais (farsas e boatos), disse que o sucesso das histórias pré-fabricadas está, em grande medida, em sua capacidade para confirmar um estereótipo. "Um relatório que mencione que o presidente Richard Nixon teve um romance extraconjugal tem menos possibilidades de ser crível do que outro que diga o mesmo sobre Bill Clinton", disse Boyle. E o hoax do Instituto Lovenstein confirmava um estereótipo muito difundido, o da pouca massa cinzenta de Bush. Uma busca no Google com os termos "George W. Bush" e stupid (estúpido, em inglês) oferecia cerca de um milhão e meio de resultados até que o site de buscas reformulasse sua lógica. Por isso, jornais como o britânico "The Guardian" caíram no conto em 2001, quando o "estudo" veio à tona, assim como o "Pravda" (Rússia), o "Bild" (Alemanha) e várias pequenas publicações dos EUA. "O problema com a internet é que as mentiras não morrem", disse Boyle. Além do site de Boyle, também há outras páginas que buscam desfazer as "lendas urbanas". O site About tem também uma seção destinada a "lendas urbanas e folclore", que inclui uma lista das 25 lendas mais populares da semana anterior.