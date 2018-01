Lenovo abre nova sede em Campinas e inicia contratações A chinesa Lenovo, fabricante de PCs e notebooks que comprou a operação de micros da IBM, está abrindo uma nova unidade em Campinas, no interior de São Paulo. Com isso, a empresa deve deixar as instalações que ocupava no centro de tecnologia da IBM, em Hortolândia. A função do novo escritório será coordenar as atividades de distribuição de equipamentos e peças para as Américas, incluindo EUA e Canadá, além de outros mercados na América do Sul. Para tanto, a empresa está montando uma equipe e conta com 220 vagas em áreas como administração, economia, comércio exterior e logística. Interessados podem obter mais informações na internet. A seleção usa o código LB1000.