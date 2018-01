Lenovo anuncia computador movido a energia solar

A Lenovo anunciou nesta quinta-feira, 4, a chegada ao mercado do ThinkCentre A61e, um computador ultraportátil de baixo consumo (45 watts), desenvolvido com 90% de material reciclável, e que traz a opção de ser movido a energia solar, segundo a agência Magnet. Também chamado de Blue Sky, o lançamento pesa pouco mais de 3,5 quilos e tem o tamanho de uma lista telefônica, sendo cerca de 25% menor do que o modelo anterior da mesma linha e 50% mais eficiente que todos os outros PCs da Lenovo, afirmou o site PC World. O computador "verde" traz processador AMD Athlon 64 X2 dual core ou AMD Semprom, e HD que varia de 80 GB a 750GB, e chega ao mercado em outubro, com preço sugerido de US$ 399 (impostos não incluídos). De acordo com o site Daily Tech, a Lenovo calcula que cada unidade do BlueSky represente em média uma economia anual de US$ 20 em energia para os usuários.