Lenovo confirma bateria Sony em micro incendiado Agora é oficial: a chinesa Lenovo, fabricante dos notebooks da linha ThinkPad (que antes pertencia à IBM), confirmou que um notebook seu, da linha T43, que se incendiou neste mês no recentemente no Aeroporto Internacional de Los Angeles, realmente estava usando uma bateria fabricada por uma divisão da Sony. A empresa ainda não havia confirmado se o micro envolvido no caso realmente utilizava a bateria original, o que aconteceu agora. Quando a notícia veio a público, temeu-se que mais um grande fabricante de computadores pudesse estar às voltas com um recall de grandes dimensões. É que a bateria utilizada em vários micros da empresa foi fabricada pela mesma divisão da japonesa Sony que está envolvida em dois recalls de grandes proporções, e que estão sendo feitos pelos fabricantes Apple e Dell. Procurada pela reportagem, no entanto, a Lenovo Brasil afirmou que ainda é cedo para dizer se a empresa irá ou não promover um programa de reposição de componentes, embora esta possibilidade ainda não esteja descartada.