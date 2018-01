Lenovo faz recall de baterias de notebooks por risco de fogo Cerca de 100 mil baterias usadas em notebooks ThinkPad estão sendo recolhidas porque apresentam risco de fogo se a unidade sofrer um impacto nos cantos, como uma queda no chão, anunciou a Comissão de Segurança de Produtos ao Consumidor dos Estados Unidos nesta quinta-feira, 1º. A comissão informou que a Lenovo está recolhendo cerca de 100 mil baterias de íon de lítio com duração estendida depois que recebeu quatro relatos de baterias superaquecendo e danificando notebooks, objetos e, em um caso, causando uma irritação ocular leve. Apesar disso, as baterias alvo do recall não têm falhas internas, informou a comissão. A Lenovo vendeu as baterias com ThinkPads novos ou como itens opcionais ou de substituição para os seguintes modelos do notebook: R Series (R60 e R60e), T Series (T60 e T60p) e Z Series (Z60m, Z61e, Z61m e Z61p). As baterias de nove células alvo do recall têm o número FRU P/N 92P1131 na etiqueta. A comissão recomenda que os usuários parem de usar as baterias afetadas pelo problema e contatem a Lenovo para receberem substituições gratuitas do dispositivo.