Lenovo fornecerá supercomputador para Fórmula 1

Pesquisa de carenagem, aerodinâmica, simulações avançadas de ajustes que orientam as equipes de engenharia antes dos protótipos físicos. É isso que a chinesa Lenovo vai fornecer à equipe de Fórmula 1 AT&T Williams com um supercomputador que simula detalhes avançados do comportamento dos bólidos na categoria topo do esporte motor. Veja mais: Confira no vídeo: simulações aerodinâmicas A nova instalação será usada em simulações de túneis de vento, permitindo aos engenheiros avaliar algumas variáveis que interferem na performance dos veículos, entre elas a turbulência gerada pelo atrito dos pneus coma pista e com o ar à sua volta. O processo, claro, quer ajudar a prever como algumas mudanças sutis em compostos e na forma de elementos do carro afetam a pressão aerodinâmica (que prende o carro ao solo). De acordo com informações da própria Lenovo, o novo supercomputador colocado à disposição do grupo é quatro vezes mais poderoso que o anterior, performance que pode acelerar as pesquisas aerodinâmicas da equipe em até 75%. Faz sentido. Na categoria, qualquer acréscimo de performance pode significar o ganho de milésimos de segundo que separam os bólidos nas pistas de Fórmula 1. Os termos financeiros do acordo não foram divulgados.