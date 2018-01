Lenovo lança notebook para competir com MacBook Air

Vazaram informações na internet de que a fabricante de computadores Lenovo está trabalhando em um laptop para competir com o recém-anunciado MacBook Air, da Apple, informou o site Magnet.. O Thinkpad X300 também será um notebook ultrafino e, segundo o site Electronista, assim como o MacBook Air, o X300 também possui uma tela de 13 polegadas com iluminação LED, pesando apenas 1,13 kg. O aparelho da Lenovo será equipado com um processador Intel Core 2 Duo de 2 GHz e baixa voltagem, e como vantagens sobre o aparelho com o qual concorrerá, o X300 terá resolução máxima de 1440x900, conectividade opcional 3G ou WiMax, e uma baia livre de drive que pode ser preenchida com um gravador de DVD, um slot ExpressCard ou uma segunda bateria. Olaptop possuirá um disco rígido SSD de 64 GB como padrão, e terá memória RAM expansível para até 4 GB, além de três portas USB e opcionais para dispositivos como receptores GPS. O cliente também poderá escolher se deseja o sistema Windows Vista Ultimate, Business ou XP Professional em seu aparelho. Embora a data de lançamento ou o preço do produto sejam desconhecidos até o momento, acredita-se que o produto estará disponível ainda no primeiro semestre de 2008.