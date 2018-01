Lenovo lança notebook para pequena e média empresa A chinesa Lenovo, que adquiriu a divisão de notebooks da IBM, lançou no Brasil um novo laptop para o segmento de pequenas e médias empresas: o Lenovo 3000 N100, que traz corpo na cor prata, traz tela LCD widescreen (com proporção de cinema) de 14 ou 15 polegadas. Pesando a partir de 2,47kg, o modelo usa os processadores Centrino Duo de 1,60 Ghz ou 1,66 Ghz, da Intel, 512 MB de memória e traz o pacote básico em notebooks atualmente, como drive que lê DVDs e grava CDs, porta para redes, conexão Wi-Fi e suporte à tecnologia Bluetooth. Outro recurso do micro é o pacote Lenovo Care, uma série de ferramentas que facilita instalar atualizações de programas e do sistema operacional de forma automática. O N100 traz HD de 60 GB também incorpora um leitor 4 em 1, para leitura de dados em vários tipos de cartões de memória, quatro portas USB, uma porta FireWire (padrão 1394) e uma saída de vídeo para TV (padrão S-Video). Na parte de segurança, o micro da Lenovo traz como opcional o leitor de impressões digitais, uma trava biométrica que só libera acesso para o usuário do micro. Seu preço varia entre R$ 4.499,00 e R$ 5.999,00, de acordo com a configuração do equipamento.