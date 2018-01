Lenovo mudará empregos para emergentes, inclusive Brasil A Lenovo, terceira maior fabricante mundial de computadores, informou nesta quinta-feira que vai demitir 650 pessoas e transferir outros 750 postos de trabalho para China, Índia, Brasil e Eslováquia. A medida tem como objetivo adequar os custos da Lenovo aos de suas rivais maiores HP e Dell. A chinesa Lenovo, que entrou no cenário mundial de PCs em 2005 quando comprou a deficitária unidade de computadores pessoais da IBM por US$ 1,25 bilhão, espera ter encargos de reestruturação antes de impostos de US$ 50 milhões a US$ 60 milhões, a maior parte no primeiro trimestre. As economias no ano fiscal 2007-08 são estimadas em cerca de US$ 100 milhões. A Lenovo emprega atualmente cerca de 24.500 pessoas, incluindo 1.700 funcionários em Raleigh, na Carolina do Norte, onde fica a sede executiva da empresa chinesa. O porta-voz da empresa Ray Gorman disse que cerca de 350 pessoas em Raleigh vão perder o emprego. Ele recusou-se a informar outras localidades atingidas pelos cortes.