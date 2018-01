Lenovo prevê consolidação na indústria de PCs O Lenovo Group, quarto maior fabricante de computadores pessoais do mundo, espera mais consolidação na indústria diante da redução do ritmo da economia mundial, afirmou o presidente-executivo da companhia nesta terça-feira. "Não há dúvida de que nesta situação econômica você verá consolidação na indústria de PCs", afirmou William Amelio, em entrevista à imprensa, acrescentando que o mercado de PCs da China perdeu força de maneira "significativa". Quando perguntado sobre possíveis cortes de empregos e reestruturação da Lenovo em resposta ao declínio econômico, Amelio disse: "Todas as idéias estão sobre a mesa", mas ele não deu mais detalhes. Entretanto, o presidente-executivo da Lenovo, Yang Yuanqin, disse que a companhia continuará a investir em áreas estratégicas de crescimento, tais como nos mercados emergentes e nos segmento de consumo. Yang disse que continua otimista de que a economia da China continuará a crescer cerca de 8 ou 9 por cento anualmente nos próximos anos. A Lenovo pretende crescer mais rápido que a média da indústria nos próximos anos, disse ele, sem fornecer dados específicos.