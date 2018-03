Lenovo recruta ex-executivo da Nokia e Huawei como VP de dispositivos móveis

"Colin Giles vai assumir o papel de impulsionar as vendas mundiais de smartphones e o desenvolvimento do negócio fora da China", disse a Lenovo, que também é a quarta maior marca de smartphones do mundo em vendas, à Reuters em um e-mail.

Giles vai se reportar à Liu Jun, presidente do Mobile Business Group da Lenovo. Giles ingressou na Huawei como vice-presidente-executivo do Consumer Business Group em julho do ano passado, após deixar a Nokia em 2012.

A Lenovo, que anunciou resultados anuais na quarta-feira, está se expandindo para outros países e aumentando seus esforços em smartphones. A companhia busca vender 80 milhões de unidades de smartphones no ano que vem e compensar um crescimento fraco na China, o maior mercado da empresa.

(Por Paul Carsten)