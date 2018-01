Lenovo revela primeiros computadores Think desde 2005

O grupo Lenovo, terceiro maior fabricante mundial de computadores, mostrou nesta terça-feira, 6, os seus primeiros produtos da marca Think desde que comprou da unidade de PCs da IBM, em 2005. A principal fabricante de computadores chinesa anunciou dois produtos, o ThinkStation S10 e o ThinkStation D10, ambos voltados a profissionais em indústrias como a petrolífera e de exploração de gás, design digital e a criação de conteúdo digital. A IBM costumava comercializar laptops ThinkPad antes de vender a sua divisão de PCs para a Lenovo, em um momento no qual enfrentava pesada competição. "Isso é a Lenovo saindo do guarda-chuva da IBM e tentando estabelecer uma identidade própria", disse Rob Enderle, analista do Enderle Group. Mas Enderle afirmou que o movimento da empresa chinesa para entrar no mercado de PCs para consumidores finais no ano que vem será provavelmente mais crucial para o crescimento da companhia. O segmento formado por clientes empresariais representa cerca de 70% do mercado de PCs, mas os consumidores, com a fatia restante, são o segmento que mais cresce, disse o analista. Os novos computadores são equipados com chips da Intel e estarão disponíveis em janeiro por meio dos parceiros comerciais da Lenovo e no site da empresa. Os preços do S10 começam a partir de US$ 1.199 e a série D10 tem preço mínimo de cerca de US$ 1.739.