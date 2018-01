Lenovo terá novos micros de marca própria no Brasil A chinesa Lenovo começará a produzir e comercializar no Brasil uma linha de desktops de sua marca, voltados a micro e pequenas empresas. O movimento expande a atuação da empresa no país, até então restrito aos PCs de mesa da linha ThinkCentre e notebooks da linha ThinkPad, ambas compradas da IBM. Sob o emblema da "família 3000", as máquinas são o próximo passo da companhia que pretende entrar em breve no varejo nacional de micros e serão equipadas com chips da Intel e da AMD. O sistema operacional será o Windows XP e, mais tarde, as primeiras versões do Windows Vista. As novas linhas não irão competir com as já existentes, segundo os planos da empresa. Os novos PCs compreenderão ainda suporte técnico pela web e por telefone. Além de três modelos de desktops da série J, a companhia também terá quatro modelos de notebooks da série C . Notebooks e desktops Os modelos de notebooks da série C vêm equipados com tecnologia Intel 915GM, com opção de processadores Pentium M ou Celeron M, 256Mb ou 512Mb de memória, bateria Lithium-Ion com oito células que permitem até cinco horas de operação. Desenvolvido pelo mesmo grupo de cientistas que criou a família de notebooks ThinkPad, o Lenovo C100 pesa 2,8 quilos e vem equipado com tecnologia para conexão móvel, placa de rede e modem. O equipamento conta ainda com recursos multimídia, como alto-falantes estéreo e microfone integrado, unidade Combo, além de leitor de cartão para download de fotos digitais, quatro portas USB, porta Firewire e conectores S-Video. O modelo desktop Lenovo J100 pode usar processadores Intel Pentium 4 ou Celeron, enquanto o J105 é configurado com opções de processadores AMD Athlon 64 e AMD Sempron. A linha J da Lenovo possui arquitetura com sistema especial de ventilação e conta com 256Mb de memória, disco rígido com capacidade para 80 Gb, além de kit de alto-falantes USB para monitores ThinkVision e teclado USB com identificador biométrico. Ambos os modelos vêm equipados com suporte de unidade de disco rígido do tipo S-ATA, além de seis portas USB e dispositivos de áudio com entrada no painel frontal do equipamento. Os desktops Lenovo J Series oferecem diversas opções de modelos pré-configurados e possuem garantia de um ano, com serviço e suporte realizados pela IBM Brasil.