Lenovo vai cortar mil postos de trabalho A fabricante de computadores chinesa Lenovo disse que pretende cortar cerca de mil empregos, ou 5% de sua força de trabalho, para reduzir custos, em um esforço para dar uma nova aparência à unidade de computadores que comprou da IBM. Entre as medidas anunciadas pela empresa, está a centralização da produção de computadores desktop na China. Segundo a empresa, as demissões fazem parte de um plano de reestruturação que deve durar entre seis e doze meses. A meta é reduzir gastos em cerca de US$ 250 milhões por ano. Recentemente a companhia anunciou novas linhas de PCs e notebooks de marca própria em todo o mundo, inclusive no Brasil.