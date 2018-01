Lenovo venderá micros no varejo brasileiro A Chinesa Lenovo, que havia comprado a divisão de micros ThinkPad, da IBM, anunciou que irá começar a vender notebooks e desktops em cadeias de varejo no Brasil. A novidade encerra um período de venda exclusiva dos micros apenas pela loja online da empresa e pelo serviço de televendas. A linha Lenovo 3000 de notebooks e desktops pode ser encontrada agora nas lojas da rede Ponto Frio. Os notebooks Lenovo 3000 C100, com processador Intel Celeron e 256MB de memória, serão vendidos por R$ 2.759,00. Já o C100 com o processador Intel Pentium M e 512 MB de RAM, por R$ 3.459,00, ambos com HD de 40 GB; enquanto o N100 terá o processador Core Duo e preço final de R$ 5.999,00. A inclusão das vendas em lojas físicas começou a tomar forma há quatro meses, quando a empresa decidiu abraçar o varejo. ?Construímos uma estrutura nacional sólida e eficiente. Agora, os clientes ganham mais um canal de vendas de nossos produtos, além de já contar com a comercialização pela web?, afirma Nelson Scarpin, diretor de vendas para SMB e Canais da Lenovo Brasil.